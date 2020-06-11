Беднейшие страны мира оказались на грани краха, предупреждают в Международном валютном фонде (МВФ). Государствам грозит дефолт, если частные кредиторы не поддержат предложение G20 предоставлять им право приостанавливать выплаты по внешнему долгу.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Bloomberg.

По словам главы фонда Кристалины Георгиевой, некоторые страны несут непосильную ношу, столкнувшись в добавок с проблемами, вызванными пандемией коронавируса. Она указывает, что отказ предоставить кредитные послабления и реструктуризацию долга может повлечь за собой беспорядочные дефолты.

Ранее МВФ и группа крупнейших экономик мира G20 приняли решение отсрочить выплату долгов для нескольких десятков бедных стран. Средства фонда будут пополняться за счет добровольных взносов стран - участников МВФ, включая Великобританию, Японию и Китай.

В середине мая, говоря о сроках восстановления мировой экономики, в МВФ заключили, что даже при самых благоприятных обстоятельствах этого не произойдет до 2022 года. На фоне общего спада в плюсе останутся цифровая экономика, интернет-бизнес, система предоставления госуслуг в электронном формате, а также онлайн-обучение.