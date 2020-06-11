Microsoft обвинили в расизме

Компания Microsoft, которая недавно заменила редакторов новостного портала MSN на роботов, допустила грубую ошибку в колонке, посвященной расизму. Камнем преткновения для ИИ стала статья с интервью британской певицы Джейд Феруолл. Система перепутала ее фото с изображением другой темнокожей исполнительницы. Примечательно, что интервью было посвящено расизму. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Сообщается, что к интервью солистки поп-группы Little Mix Джейд Феруолл о расизме, с которым ей пришлось столкнуться в школе, ИИ подобрал фотографию ее коллеги по группе Ли-Энн Пиннок. Робот их просто перепутал.

Певица резко отреагировала на это в своем Instagram.

"Эй, MSN. Если вы собираетесь копировать статьи из других СМИ, то возможно вам стоит сперва проверять, что вы используете правильное изображение человека смешанной расы. Со мной и Ли-Энн такое происходит уже в который раз, и это превращается в шутку. Меня оскорбляет, что вы не можете отличить друг от друга двух темнокожих девушек. Старайтесь лучше!", - написала она.

Примечательно, что за десять дней до выхода материала Microsoft решила уволить сотрудников редакции портала и заменить их на искусственный интеллект.

По словам источника The Guardian, в компании MSN глубоко обеспокоены тем, что скандал может привести к серьезным репутационным издержкам для продуктов компании.