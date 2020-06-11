Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 14669, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 10 июня, в стране было выявлено 14 103 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 566 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса скончались 245 человек (плюс 18 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам - 82 (плюс 5 случая за минувшие сутки).