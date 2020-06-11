Число заболевших коронавирусом в России превысило полмиллиона

За последние сутки в РФ выявлено еще 8 779 инфицированных коронавирусом, сообщает оперштаб.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, суточный прирост десятый день держится ниже отметки в 9 тыс., темп прироста составляет +1,78% (в начале июня - +2,23%).

Всего в стране 502 436 заболевших. Россия на третьем месте в мире по числу заболевших. Как и прежде, на втором месте Бразилия (772 тыс.), а на первом - США, где число заболевших перевалило за два миллиона (сейчас 2,00 млн).

Новые эпизоды выявлялись в 84 регионах. За последние сутки в Москве зарегистрированы 1 436 новых случаев инфицирования, их общее число достигло 201 221.

За последние 24 часа скончались от заболевания 174 человека. Общее число жертв COVID-19 достигло 6 532.

Поправились и выписаны за весь период 261 150 пациентов. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234 754.