Фотограф снял удивительные кадры пустынного черного пляжа

Исландский фотограф Гуннар Фрейр решил воспользоваться режимом самоизоляции и в отсутствие туристов отправился на знаменитый пляж Рейнисфьяр. Это место известно на весь мир своим черным песком, а также участием в съемках сериала "Игра престолов".

Как передает Day.Az со ссылкой на mail.ru, в обычное время пляж Рейнисфьяр переполнен туристами, и чтобы сделать красивый кадр, нужно серьезно постараться. Но в этот раз у Фрейра было преимущество, а потому он запустил в небо свой дрон и получил невероятное видео, которое больше напоминает инопланетный пейзаж, чем реальное место на земле.