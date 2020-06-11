https://news.day.az/world/1243463.html Париж отказывается соблюдать правила социальной дистанции - ВИДЕО
Париж отказывается соблюдать правила социальной дистанции - ВИДЕО
В столице Франции Париже люди массово вышли на улицы и стали посещать рестораны, забыв о правилах социальной дистанции.
После публикации видеоролика в социальных сетях пользователи выразили возмущение в комментариях. Подписчики утверждают, что сейчас не самое лучшее время для похода в рестораны. Подчеркивается, что безответственное поведение парижан через пару недель отразится на количестве инфицированных COVID-19 во Франции.
Day.Az представляет вашему вниманию данные кадры:
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