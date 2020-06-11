Многие страны пересмотрят учет смертности от коронавируса

Многие страны в ближайшее время пересмотрят то, каким образом они ранее учитывали смертность от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхов.

По словам Ван Керкхов, это приведет к тому, что в данных о числе погибших произойдут изменения. "Я думаю, можно сказать, что в ряде стран уже идут ревизии количества смертей. Важно принять тот факт, что такое может случиться, но это идет из-за пересмотра. Так что мы ожидаем увидеть пересмотр смертности от COVID-19 во многих странах", - пояснила специалист ВОЗ.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в свою очередь заявил, что в России показатель смертности от коронавируса на фоне общего числа выявленных случаев инфицирования выглядит необычно низким, однако это может объясняться проведением большого числа тестов в стране. "В России проводилось много тестов, они очень быстро увеличили количество тестов. Так что мы видим, когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность", - отметил представитель ВОЗ.