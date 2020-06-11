Новое нападение на полицейских в Калифорнии

Полиция Калифорнии обнародовала имя подозреваемого в покушении на убийство двух правоохранителей, - один из них был заместителем шерифа округа San Luis Obispo.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, предполагается, что злоумышленник, 26-летний Мэйсон Джеймс Лайра устроил засаду специально, чтобы застрелить стражей порядка. Один из них получил тяжелое ранение.

Подробности сообщил начальник полиции округа Paso Robles Тай Льюис: "Начато следствие по делу об убийстве. Мы полагаем, что подозреваемый жив и на свободе. Мы получили сообщение, что в этом месте обнаружено тело. Наши сотрудники отправились по вызову, одновременно звонок поступил и в ведомство окружного шерифа, оттуда выехал патруль. И мы предполагаем, что тот, кто устроил засаду, бродяга, он выстрелил в заместителя шерифа в упор, пуля попала тому в голову".

По словам шерифа города San Luis Obispo Йена Паркинсона, чей подчиненный находится в настоящий момент в больнице в тяжелом состоянии, "это была засада. Это спланированное нападение. Тот, кто устроил засаду, знал, что мы приедем по вызову. Он был намерен совершить покушение.

Была перестрелка, она продолжалась некоторое время, второй страж закона, находившийся в патрульной машине, ответил на выстрелы, применив оружие. В том, что целью нападавшего было убийство правоохранителей, мы не сомневаемся".

Покушение произошло в четыре утра по местному времени, оно стало вторым нападением на полицейских в этой части Калифорнии за последние пять дней.