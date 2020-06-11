В России полицейский чудом спас 3-летнего мальчика, выпавшего из машины

В Хабаровске старший оперуполномоченный уголовного розыска городского управления МВД, ставший свидетелем ДТП, чудом спас трехлетнего мальчика.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Авария произошла на пересечении улиц Бийской и Павла Морозова. Водитель микроавтобуса развернулся, нарушив ПДД. Во время этого маневра с транспортным средством столкнулась иномарка, двигавшаяся во встречном направлении.

По предварительной информации, мужчина, управлявший микроавтобусом, потерял сознание. Транспортное средство продолжило движение по круговой траектории.

Внезапно из открытого окна передней пассажирской двери на проезжую часть выпал ребенок. Малыш растерялся и мог в любую секунду оказаться под колесами.

"Полицейский выбежал из машины, подхватил малыша и перенес в свой автомобиль", - рассказала Ирина Волк.

Спустя несколько мгновений неуправляемый микроавтобус проехал по месту, где только что находился трехлетний мальчик. Иномарка пересекла встречную полосу и протаранила отбойник.

Сотрудники ГИБДД установили, что ребенок находился на переднем пассажирском сиденье без специального кресла.