Внутренние границы Шенгена откроются 15 июня, внешние 1 июля

- но не для всех

Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза снять внутренний погранконтроль к 15 июня 2020 года и продлить ограничения на въезд, введенные из-за борьбы с распространением COVID-19, туристам из третьих стран до 30 июня, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Кроме того, ЕК рекомендует странам Евросоюза согласовать общий список третьих стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на въезд в союз могут быть сняты с 1 июля.

ЕК рекомендует периодически этот список пересматривать.