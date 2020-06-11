https://news.day.az/world/1243545.html Внутренние границы Шенгена откроются 15 июня, внешние 1 июля - но не для всех
Внутренние границы Шенгена откроются 15 июня, внешние 1 июля - но не для всех
Еврокомиссия рекомендует странам Евросоюза снять внутренний погранконтроль к 15 июня 2020 года и продлить ограничения на въезд, введенные из-за борьбы с распространением COVID-19, туристам из третьих стран до 30 июня, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Кроме того, ЕК рекомендует странам Евросоюза согласовать общий список третьих стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на въезд в союз могут быть сняты с 1 июля.
ЕК рекомендует периодически этот список пересматривать.
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