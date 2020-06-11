Полицейские в США пожаловались на ненависть и неблагодарность американцев

Сотрудники полиции в США пожаловались, что сталкиваются с ненавистью и неблагодарностью со стороны американцев на фоне протестов, которые проходят в стране после смерти чернокожего Джорджа Флойда, скончавшегося в результате жестких действий правоохранителей при его аресте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, многие полицейские все чаще сообщают об актах агрессии в их адрес со стороны жителей страны, причем речь идет как о словесных оскорблениях, так и попытках причинить физический вред, например бросить бутылку или кирпич. Так, за две недели протестов 749 сотрудников полиции по всей стране получили травмы в результате беспорядков. Из них 150 пострадали во время митингов в столице США Вашингтоне - там 22 полицейским потребовалась госпитализация. Кроме того, известно, что двое офицеров полиции были убиты в штате Северная Каролина, однако обстоятельства их смерти пока точно неизвестны.

"Работа в правоохранительных органах - единственная работа, на которой в тебя бросают камни, кирпичи и коктейли Молотова просто потому, что у тебя та же профессия, что у кого-то, кто совершил нечто ужасное в тысячах километрах отсюда", - посетовал глава Международной ассоциации начальников полиции Стивен Касстевенс (Steven Casstevens). По его словам, работа полицейских незаслуженно осуждается в обществе, а ее важность и сложность часто недооцениваются. Как отметил лидер профсоюза полицейских Лос-Анджелеса Роберт Харрис (Robert Harris), офицерам часто приходится стоять в оцеплении по 12-14 часов, подвергаясь при этом атакам со стороны граждан.

Другие сотрудники правоохранительных органов также пожаловались, что не получают должной благодарности за несение своей службы. В частности, члены полицейских профсоюзов признались, что чувствуют себя как ветераны Вьетнамской войны, которые вернулись на родину, где их ненавидят. "Перестаньте обращаться с нами, как с животными и головорезами, и отнеситесь к нам с некоторым уважением", - призвал глава полицейского профсоюза Нью-Йорка Майк О'Мира (Mike O'Meara).

В то же время, пишет The Washington Post, тревожные настроения правоохранителей не подтверждаются данными статистики. Так, известно, что за последнее десятилетие в США не наблюдается устойчивого роста числа полицейских, убитых или пострадавших при исполнении служебных обязанностей. Как отмечают некоторые эксперты, настроения общества, скорее всего, не являются проявлением неуважения к полицейским, которые хорошо выполняют свою работу, а вызваны желанием привлечь к ответственности тех, кто совершил преступление.

Десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками. Они начались после смерти в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.