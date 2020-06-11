ЕС предъявит Amazon обвинения в нарушении антимонопольного законодательства
Европейский союз (ЕС) готовится выдвинуть обвинения в отношении американской компании Amazon в нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их данным, обвинения могут быть официально предъявлены в течение двух недель. Отмечается, что Еврокомиссия (ЕК) сейчас заканчивает подготовку документов по этому делу.
Источники сообщили газете, что претензии ЕС касаются отношения компании к сторонним продавцам, использующим эту платформу. В частности, европейский регулятор считает, что Amazon собирает информацию о продавцах и использует ее для конкуренции с ними на своей же платформе, например запуская в продажу схожие товары.
ЕК запустила антимонопольное расследование в отношении американской компании в июле прошлого года.
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