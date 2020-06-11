Трюдо признал вину своего правительства в системном расизме в Канаде

Системный расизм в Канаде существует, и вина за это также лежит и на действующем либеральном правительстве страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг заявил в беседе с журналистами канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

"Мы живем в действительно важное время, когда мы осознаем то, что многие коренные жители нашей страны и другие расовые меньшинства знали уже давно, - сказал он. - Тяжело делать системные изменения, но система не сломана, она была так построена". Трюдо подчеркнул, что ему, как премьер-министру страны, "тяжело осознавать, что правительство Канады виновно в регулярной системной дискриминации".

Глава правительства признал существование несправедливого отношения к меньшинствам в Канаде, хотя, по его словам, "для большинства канадцев расизм не является частью их повседневной жизни". Трюдо также заявил, что эту несправедливость необходимо исправить.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих регионах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения.

В городах Канады прошли аналогичные США акции протеста, в одной из которых в Оттаве 5 июня принял участие премьер-министр страны Джастин Трюдо. Вместе с протестующими он преклонил колено в память о Флойде. Ранее Трюдо заявил о существовании проблемы расизма в Канаде.