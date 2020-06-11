Лидер Brexit сравнил движение Black Lives Matter с "Талибаном"

Лидер британской Партии Brexit Найджел Фараж покинул пост ведущего радиостанции LBC, после того как сравнил активистов движения Black lives matter ("Жизни черных важны") с радикалами из "Талибана".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении радиостанции, на которой политик начиная с 2017 года пять дней в неделю вел популярную дискуссионную передачу "Шоу Найджела Фаража" (The Nigel Farage Show) .

"Контракт Найджела Фаража с LBC истекает в очень скором времени, и, по итогам обсуждения вопроса с Найджелом, он немедленно покидает LBC", - отмечается в коммюнике.

В воскресенье Фараж, комментируя акции протеста в Великобритании, которые завершились столкновением с полицией, написал: "Новая форма "Талибана" родилась сегодня в Великобритании. Если моральное лидерство не будет быстро продемонстрировано, наши города будут не достойны того, чтобы в них жить".

Демонстрантов, которые в Бристоле в воскресенье сбросили в воду статую английского купца и филантропа Эдварда Колстона (1636-1721), зарабатывавшего на работорговле, он назвал "сборищем марксистов, которые хотят разнести в пух и прах нашу историю".

Уличные протесты прошли в британских городах, несмотря на действующий в стране карантин. В минувшие выходные в них приняли участие более 100 тыс. человек. Участники акций требовали призвать к ответственности виновных в смерти афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания стражами порядка в американском Миннеаполисе (штат Миннесота).

По информации МВД королевства, за выходные пострадали 49 лондонских полицейских, некоторые из них получили серьезные травмы. Еще 13 были ранены на акции протеста, проходивших ранее на прошлой неделе. 135 демонстрантов были задержаны лишь за одни выходные.