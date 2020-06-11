В России разбился самолет

Легкий самолет разбился у деревни Авдотьинка Рязанской области, пилот погиб.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Упал самолет у деревни Авдотьинка, предварительно, модель "Бекас", разлива топлива нет, пилот погиб", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что на месте работают сотрудники МЧС, пожара на земле не было. "Он упал на достаточном удалении от жилых домов", - добавили в ведомстве.

Следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев также подтвердил ТАСС инцидент. По его данным, в результате ЧП погиб один человек. Другие детали происшествия уточняются.

Х-32 "Бекас" - легкий двухместный многоцелевой самолет. Разработан харьковской фирмой "Лилиенталь", выпускается серийно с 1993 года.