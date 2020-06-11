https://news.day.az/world/1243668.html В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 49 пациентов с коронавирусом
Еще 49 пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией, умерли в Москве за сутки.
Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - проинформировали в штабе.
Всего в столице умерли 3 187 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
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