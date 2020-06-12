В Вашингтоне устраняют последствия протестов

Сотрудники Секретной службы США демонтировали заграждения, установленные ранее из-за протестов вокруг площади Лафайет-сквер перед Белым домом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, металлические секции, из которых состояла решетка, отсоединили друг от друга и погрузили на грузовик. Теперь на площадь можно свободно пройти со стороны 16-й улицы и Эйч-стрит, где ранее находился эпицентр столкновений демонстрантов со стражами порядка.

Полицейского кордона на площади нет, лишь в некоторых местах дежурят сотрудники Секретной службы на велосипедах. Протестующих, однако, тоже немного. Небольшая группа расположилась у церкви Святого Иоанна, которую демонстранты ранее подожгли, другие переместились ближе к Белому дому, проход к которому, однако, остается закрыт.

"Пенсильвания-авеню [улица перед Белым домом] будет временно оставаться закрытой на участке между 15-й и 17-й улицами", - сообщил корреспонденту ТАСС представитель Секретной службы. "Доступ на площадь Лафайет-сквер в настоящее время открыт", - подчеркнул при этом он. По его словам, в некоторых частях площади заграждение останется вокруг объектов, которые были ранее повреждены демонстрантами, "чтобы Национальная парковая служба могла произвести ремонт".

Устраняя последствия

Заграждение действительно осталось пока у одной из небольших построек, расположенной на площади напротив церкви Святого Иоанна. Ранее демонстранты расписали ее протестными лозунгами и сделали из нее своего рода "опорный пункт", укрываясь за зданием от так называемых перечных шариков, которыми полиция разгоняла толпу, и залезая на крышу строения, когда сотрудники правоохранительных органов приближались.

Памятники, которые демонстранты ранее также покрыли граффити и протестными надписями, в настоящее время уже отчищены от них, в том числе и монумент Тадеушу Костюшко, который сильнее всего пострадал в ходе протестов. Рабочие чистят конную статую президента Эндрю Джексона, расположенную в центре площади.

В конце мая в некоторых американских штатах начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

В Вашингтоне протесты вспыхнули 29 мая. В первые несколько дней они перерастали в беспорядки у Белого дома. В субботу в столице США прошла самая массовая с начала протестов акция, она носила мирный характер. В последующие дни количество демонстрантов, приходивших к площади перед Белым домом, постепенно уменьшалось.