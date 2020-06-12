Американцы и Европейцы оскверняют и разрушают памятники

В нескольких странах участники антирасистских демонстраций Black lives matter осквернили или снесли памятники историческим деятелям, которых обвиняют в расизме или причастности к работорговле.

В Бостоне протестующие обезглавили монумент первооткрывателя Америки Христофора Колумба

Участники протестов обвиняют Колумба в том, что он проявлял жестокость к коренному населению открытого им континента. На фото: залитый краской памятник Христофору Колумбу в Майами.

Еще одну статую Колумбу снесли в городе Сент-Пол в Миннесоте. Это соседний город с Миннеаполисом, где после задержания полицией умер афроамериканец Джордж Флойд.

В Ричмонде губернатор Виргинии распорядился убрать памятник и сменить имя школы, названной в честь генерала Конфедерации Роберта Ли

Статуя герцога Веллингтона в Глазго (Великобритания) также подверглась вандализму. Артур Веллингтон победил Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году, но возглавлял убийственные кампании против деревень в Индии, которые восстали против Британской империи.

В Бристоле протестующие свергли с пьедестала и затопили в реке бронзовую статую филантропа Эдварда Колстона, который был причастен к работорговле

В Лондоне демонтировали памятник торговцу и рабовладельцу 18-го века Роберту Миллигану

В Бельгии вместе с протестами в США началось осквернение памятников короля-колонизатора Леопольда II. Вандалы залили краской статую в городском парке Антверпена, которую пришлось демонтировать и отправить на реставрацию.

Правление Леопольда II (1865-1909 гг.) связано с чрезвычайно жестокой колониальной политикой в Африке. На фото: статуя бывшего бельгийского короля в парке Музея Африки.

Конную скульптуру короля, расположенную неподалеку от королевского дворца в Брюсселе, разрисовали лозунгами антирасистского движения Black Lives Matter

В ходе антирасистских протестов в Праге пострадал памятник бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. Демонстранты обвиняют его в расизме за имперское мышление и желание завоевать как можно больше наций.

Статуя короля Якова II на Трафальгарской площади в Лондоне. Король возглавлял Королевскую Африканскую компанию, чьим основным источником дохода была работорговля.

Интерфакс