В Twitter заблокировали более 32 тыс. аккаунтов, якобы связанных с РФ, Китаем и Турцией

Администрация Twitter заблокировала более 32 тыс. учетных записей, якобы связанных с пользователями из России, Китая и Турции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте соцсети, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Заблокированы были 32 242 учетные записи, все материалы, которые публиковали с их помощью, "удалены из соцсети". Представители Twitter утверждают, что эти аккаунты были связаны с властями указанных стран и задействованы в "информационных операциях". В заявлении говорится, что это нарушает правила соцсети.

По версии представителей Twitter, 23 750 из указанных учетных записей связаны с пользователями из Китая, 7 340 - Турции, а 1 152 - России. Администрация соцсети утверждает, что аккаунты применялись для распространения материалов, которые якобы были выгодны для властей этих стран.