Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 800 тыс.

Количество смертей от коронавируса в Бразилии превысило 40 тысяч, при этом заразились уже 802 828 человек, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

За последние сутки в стране выявили 30 412 новых случаев коронавируса, скончались более 1,2 тысячи человек.

С начала эпидемии в стране скончались 40 919 человек, выздоровели 345 595 человек.

Таким образом, Бразилия занимает третье место по числу жертв коронавируса после США и Великобритании. По количеству заражений Бразилия уступает только США.