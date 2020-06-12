https://news.day.az/world/1243699.html Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 800 тыс.
Число случаев заражения COVID-19 в Бразилии превысило 800 тыс.
Количество смертей от коронавируса в Бразилии превысило 40 тысяч, при этом заразились уже 802 828 человек, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
За последние сутки в стране выявили 30 412 новых случаев коронавируса, скончались более 1,2 тысячи человек.
С начала эпидемии в стране скончались 40 919 человек, выздоровели 345 595 человек.
Таким образом, Бразилия занимает третье место по числу жертв коронавируса после США и Великобритании. По количеству заражений Бразилия уступает только США.
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