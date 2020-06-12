Состоялись похороны жертвы ДТП с участием Ефремова

В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который скончался в московской больнице после аварии с участием актера Михаила Ефремова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, отпевали мужчину в храме села Константиново, похороны прошли в кругу семьи в его родном селе Кузьминское.

"Мы долго не говорили матери Сергея, что ее сын погиб - она уже старая, здоровье у нее не очень. А тут пришлось сказать, и она попросила отвезти ее в церковь попрощаться с ним" - рассказал "Интерфаксу" местный житель.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня - внедорожник с актером за рулем выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и совершил лобовое столкновение с фургоном Lada службы доставки. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров был госпитализирован в тяжелом состоянии и умер в больнице. В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, он находится под домашним арестом. Следствие установило, что артист управлял машиной в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.