В Армении продлили режим ЧП до 13 июля

Правительство Армении в пятницу в ходе внеочередного заседания приняло решение продлить до 13 июля режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране, введенный 16 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Заседание кабмина республики транслировали в режиме реального времени местные телеканалы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Медики за сутки подтвердили 612 новых случаев заражения коронавирусом, что показывает наше с вами отношение к сложившейся ситуации. Если нет возражений, то чрезвычайное положение в стране продлевается на месяц - до 13 июля", - отметил премьер-министр страны Никол Пашинян.