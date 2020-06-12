Украина открывает аэропорты

Правительство Украины в пятницу, 12 июня, разрешило некоторым аэропортам в стране с 15 июня принимать международные рейсы, также утверждены новые критерии работы пропускных пунктов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в заявлении замглавы мининфраструктуры страны Дмитрия Абрамовича.

По его словам, действовать будут работы в Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Измаиле, Мариуполе, Кривом Роге, Суммах, Ровно, Озерном, Черкассах, Полтаве и Сокольниках.

Также кабинет министров утвердил новые критерии, разработанные министерством здравохранения, согласно которым иностранцы будут пересекать границы Украины.