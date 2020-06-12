Авиакомпании подали в суд на власти Великобритании

Авиакомпании British Airways, EasyJet и Ryanair оспорят в суде решение британского правительства ввести обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в Великобританию пассажиров.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил международный авиационный холдинг IAG, в состав которого входят British Airways и испанская Iberia.

Вступившие в силу 8 июня ограничения предполагают, что прибывающие в Великобританию на самолете, поезде и пароме должны будут заполнить анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции ближайшие две недели.

По информации агентства, в случае если решение будет пересматриваться, власти должны будут предоставить научные обоснования необходимости введения данных мер. IAG существование таких причин отрицает.

Ранее авиакомпании выступали против карантина, заявляя, что он перечеркнет их планы начать восстановление рухнувшего практически до нуля объема авиаперевозок, нанесет мощный удар по туристическому сектору и оставит британцев без возможности отправиться в заграничный отпуск в этом году.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 291 тыс., число летальных исходов достигло 41,2 тыс.