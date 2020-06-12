В Норвегии нациста посадили на 20 лет за убийство и попытку теракта

Окружной суд норвежского города Берум приговорил Филипа Мансхауса к 21-му году лишения свободы за "убийство" и "попытку теракта". Тюремный срок может продлеваться каждые пять лет, если суд сочтет это необходимым.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, примкнувший к неонацистской группировке, 22-летний Мансхаус в августе прошлого года убил из расистских побуждений сводную сестру (поскольку она не была этнической норвежкой), а затем ворвался в мечеть исламского центра Аль-Нур в пяти километрах от Осло, собираясь расправиться с верующими.