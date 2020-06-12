За последние сутки в Иране от коронавируса (COVID-19) умерли 75 человек.

Как передает Day.Az об этом сообщает Министерство здравоохранения Ирана.

Отмечается, что число умерших от коронавируса в Иране достигло 8 659. За последние сутки в Иране выявлено 2 369 случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся COVID-19 достигло 182 545.

Вылечились 144 649 человек.

В настоящее время состояние 2 739 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое или средней степени тяжести.