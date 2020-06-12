Рекордные пробки и загрязнение воздуха во Франции - после ослабления карантина

Скоростные автотрассы в районе Парижа принимают свой прежний вид: тесные ряды, пробки, пропитанный выхлопными газами воздух.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, через месяц после начала выхода из карантина уровень загрязнения в регионе почти достигло прежней высокой отметки. "Этого и следовало ожидать", - говорят эксперты агентства AirParif, которое занимается мониторингом качества воздуха во французской столице.