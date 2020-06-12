https://news.day.az/world/1243874.html Определен срок окончания пандемии
Определен срок окончания пандемии
Ученые из Российского химико-технологического университета назвали срок окончания пандемии коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по их подсчетам, это произойдет к концу июля, сообщает газета "Коммерсантъ".
Специалисты создали математическую модель, согласно которой к концу эпидемии в стране будут инфицированы 524 тысячи человек. Одновременно эксперты не исключают новых волн распространения COVID-19 в связи со снятием ограничений в регионах.
Другой прогноз сделали специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна: по их расчетам, пандемия закончится только в конце августа.
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