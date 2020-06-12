Санкции США против "Северного потока - 2" затронут главную экономиру Европы

Правительство ФРГ опасается, что новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" в случае их введения впервые могут затронуть государственные службы Германии, так или иначе связанные с проектом, а также немецкие компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета Frankfurter Allgemeine Zeitung​​​​​​ со ссылкой на документ Минэкономики, предназначенный для внутреннего пользования.

Как считают в ведомстве, новые санкции могут быть наложены на "все фирмы", которые будут оказывать услуги страхования, модернизации трубопроводной сети или, например, дооснащения судов-трубоукладчиков. "То же касается оказания таких услуг, как проведение контроля, инспекций и выдачи сертификации, необходимых для эксплуатации "Северного потока - 2"", - приводит газета выдержки из документа.

Минэкономики считает, что предложенный американскими сенаторами законопроект грозит "санкционировать административно-технические действия государственных служб в связи с завершением или эксплуатацией трубопровода".

Возможные новые санкции США против проекта "Северный поток - 2" не способствуют международной кооперации и расходятся с международным правом. Об этом, в свою очередь, заявил в пятницу на пресс-конференции в Берлине министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"Что касается США и темы "Северного потока - 2", я думаю, мало смысла спекулировать о возможных мерах. Правительство ФРГ уже давно придерживается мнения, что санкции с экстерриториальным воздействием расходятся с международным правом и что они не способствуют продвижению вперед международного сотрудничества", - сказал министр.

Минэкономики ФРГ опасается, что санкции США против "Северного потока - 2" впервые могут затронуть госслужбы Германии.