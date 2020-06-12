Грузия ужесточает контроль за соблюдением правил профилактики COVID-19

В Грузии ужесточается контроль за соблюдением правил профилактики коронавирусной инфекции в местах скопления людей - ресторанах, рекреационных зонах, общественном транспорте и так далее. Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Новости-Грузия, об этом сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Из-за угрозы распространения коронавируса с 21 марта по 23 мая в Грузии действовало чрезвычайное положение. Большинство карантинных ограничений в стране были отменены к началу июня. Власти Грузии отмечают, что возобновление работы общественного транспорта или открытие ресторанов и торговых центров увеличивает эпидемиологические риски.

По решению правительства, в отношении граждан и организаций, которые не придерживаются установленных директив и мер безопасности, будут применяться установленные законом штрафы.

Кроме того, государственным служащим рекомендовано продолжать работать удаленно.

На заседании межведомственного совета было отмечено, что с увеличением эпидемрисков большее значение придается своевременному выявлению инфицированных и их лечению. По поручению премьера Грузии, соответствующие ведомства уже работают над расширением списка групп, в которых регулярно будет проводиться тестирование на коронавирус методом ПЦР.

Согласно постановлению правительства, лабораторное обследование на COVID-19 пройдут все те граждане, которые обратятся к семейному врачу или службу "112" с температурой, кашлем, затрудненным дыханием или другими симптомами респираторных заболеваний.

"Снятие ограничений и запуск экономики не должны быть поводом для того, чтобы расслабляться. Напротив, необходимы общие усилия соответствующих ведомств и граждан. Межведомственный координационный совет еще раз призывает граждан проявить особую осторожность и следовать всем указаниям, которые необходимы для защиты их здоровья и превенции массового распространения COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы администрации правительства.

Только сегодня в Грузии было выявлено шесть новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно данным правительственного сайта StopCov, общее число фактов, зафиксированных по стране с 26 февраля по 12 июня, составляет 843. При этом за последние дни в ковид-центры Грузии поступили пять больных, источник инфицирования которых не известен.

В карантине остаются 3 026 человек, а в стационарах под наблюдением врачей - 297.