https://news.day.az/world/1243912.html Лондон официально уведомил ЕС об отказе от отсрочек по Brexit
Лондон официально уведомил ЕС об отказе от отсрочек по Brexit
Великобритания официально уведомила Евросоюз, что не будет продлевать переходный период, заканчивающийся 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил в пятницу в Twitter канцлер герцогства Ланкастерского (министр по особым поручениям) Соединенного Королевства Майкл Гоув, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Я официально подтвердил, что Великобритания не продлит переходный период и что момент для продления теперь истек. 1 января 2021 года мы вернем контроль и заново обретем нашу политическую и экономическую независимость", - сообщил он по итогам переговоров с заместителем главы Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.
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