В Грузии введен «масочный режим»
В Грузии из-за распространения коронавирусной инфекции ввели "масочный режим", передает Day.Az со ссылкой на geomigrant.com.
Ношение индивидуального средства защиты стало обязательным в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях. Изменения в законодательстве были приняты сегодня на пленарном заседании в парламенте республики.
В случае нарушений граждане заплатят штраф в размере 20 лари, а юрлица - 500 лари.
По словам председателя парламентского юридического комитета Анри Оханашвили, обществу нужно привыкнуть ходить в масках, так как распространение коронавируса в Грузии продолжается.
По данным Минздрава, в стране с 26 февраля выявлено 837 случаев инфицирования, от COVID19 скончались 13 человек.
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