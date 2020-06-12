В Грузии введен «масочный режим»

В Грузии из-за распространения коронавирусной инфекции ввели "масочный режим", передает Day.Az со ссылкой на geomigrant.com.

Ношение индивидуального средства защиты стало обязательным в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях. Изменения в законодательстве были приняты сегодня на пленарном заседании в парламенте республики.

В случае нарушений граждане заплатят штраф в размере 20 лари, а юрлица - 500 лари.

По словам председателя парламентского юридического комитета Анри Оханашвили, обществу нужно привыкнуть ходить в масках, так как распространение коронавируса в Грузии продолжается.

По данным Минздрава, в стране с 26 февраля выявлено 837 случаев инфицирования, от COVID19 скончались 13 человек.