Lufthansa намерена предложить пассажирам делать тесты на коронавирус
Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa намерена предоставить пассажирам возможность перед отлетом сделать тест на новый коронавирус. Об этом сообщило в пятницу издание Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Перевозчик хочет вместе с партнерами в июне или самое позднее в начале июля открыть мобильные центры для сдачи анализов в аэропортах Франкфурта-на-Майне и Мюнхена. Согласно планам Lufthansa, результат будет готов примерно через четыре часа после прохождения теста.
Как пишет Der Spiegel, новой услугой, скорее всего, заинтересуются те пассажиры, которые отправятся в страны, где при въезде необходимо иметь при себе подтверждение отсутствия заболевания.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре