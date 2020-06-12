В Париже призывают "прекратить гонения на полицию"

Елисейские поля в Париже оцеплены полицией, сообщает телеканал BFM. Профсоюзы стражей порядка с пятницы проводят манифестации, протестуя против обвинений в свой адрес в жестокости и расизме. Демонстранты почтили минутой молчания коллеги, погибших при исполнении служебного долга, и спели "Марсельезу". Они призывают остановить гонения на полицию. Акции и митинги начались во Франции как ответ на слова министра внутренних дел Кристофа Кастанера, который выступил за "нулевую терпимость" к расизму в полиции и объявил, что увольнение полицейских будет систематически применяться при рассмотрении дел о задержании подозреваемых с применением физических методов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

В манифестации принимают участие также стражи порядка из ряда других больших городов страны, представлены все французские профсоюзы полицейских работников. Видны многочисленные транспаранты с лозунгами "Не будет полиции, не будет и мира", "Об убийстве полицейских никто во Франции не говорит", "Полицейские не расисты".

Волна протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания полицией, докатилась и до Франции. По стране прошла волна манифестаций против расизма и жестокости полиции, в ходе которых на улицы вышли более 23 тыс. человек. Участники требовали, в частности, расследовать аналогичный случай гибели от удушения при задержании полицейскими во Франции темнокожего Адамы Траоре.