Украина стала ближе к НАТО

Украина стала участником Партнерства расширенных возможностей Североатлантического альянса (НАТО). Об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Этот день настал. Я искренне благодарен нашим партнерам в альянсе, благодаря которым это решение стало возможным", - написал глава украинского МИДа в Twitter. Данный статус предоставляет Украине "более широкий доступ к программе альянса по повышению военной совместимости сил, к учениям НАТО, а также расширяет возможности обмена информацией", пишет ТАСС. Однако в альянсе подчеркнули, что указанный статус "не означает никаких решений по вопросу членства в НАТО".

В эфире телеканала "Украина 24" Кулеба отметил, что предоставление НАТО Украине статуса партнера с расширенными возможностями направлено на укрепление безопасности страны: "Теперь наши вооруженные силы могут принимать участие в дополнительные учениях совместно с войсками альянса, а следовательно они будут перенимать самые лучшие практики, будут становиться взаимосовместимыми". Он также отметил, что теперь Киев будет "лучше проинформирован о рисках для своей безопасности", так как партнерство предоставляет стране дополнительные возможности для обмена разведывательными данными.

Таким же статусом обладают еще пять стран: Грузия, Иордания, Австралия, Финляндия и Швеция.