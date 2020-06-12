В России заявили, что активность коронавируса в жару не снижается

Активность коронавируса нового типа в жаркую погоду не снижается, заявил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В частности, об этом свидетельствует опыт зарубежных стран, которые не фиксируют снижение активности вируса при высокой температуре, отметил министр.

По состоянию на 12 июня в России выявлено 511 423 случая новой коронавирусной инфекции, из них 6 715 - с летальным исходом. Выздоровели 269 370 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.