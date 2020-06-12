https://news.day.az/world/1244067.html Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на борту подлодки отсутствует вооружение и ядерное топливо, указано в сообщении префектуры. Отмечается, что дым от пожара не радиоактивен.
По данным префектуры, в результате возгорания никто не пострадал.
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