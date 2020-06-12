Атомная подводная лодка загорелась во Франции

Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на борту подлодки отсутствует вооружение и ядерное топливо, указано в сообщении префектуры. Отмечается, что дым от пожара не радиоактивен.

По данным префектуры, в результате возгорания никто не пострадал.