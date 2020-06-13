Число жертв коронавируса во Франции приближается к 30 тыс. человек

Число жертв коронавируса во Франции составляет 29 374, за сутки было зафиксировано 28 смертей в больницах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает министерство здравоохранения страны в пятницу.

Накануне сообщалось о 29 346 умерших.

"29 374 человека скончались во Франции с момента начала эпидемии, из них 18 990 человек умерли в больницах", - говорится в коммюнике.

Данные по смертям, зарегистрированным в социальных и медико-социальных учреждениях, будут актуализированы 16 июня.

В больницах остаются 11 124 человека. За последние сутки были госпитализированы 136 человек. Число пациентов в реанимации также продолжает снижаться. Там находятся 879 больных. За последние 24 часа в реанимацию поступили 18 человек. При этом общее число больных в реанимации снизилось на 24 по сравнению с четвергом.

С момента начала эпидемии более 103 тысяч человек были госпитализированы, из них свыше 18 тысяч человек находились в реанимации. После выздоровления домой вернулись более 72,5 тысячи человек.