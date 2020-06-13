В ВОЗ назвали наиболее пострадавший от коронавируса регион мира

Сейчас основную тяжесть эпидемии коронавируса несут на себе страны Американского региона.

Об этом сообщил Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, четыре из 10 государств, наиболее пострадавших от вируса, находятся в Северной или Южной Америке. Райан также отметил, что вирус "очень активен" в этой области. Специалист рассказал, что все больше беспокойства вызывает ситуация в Бразилии, в частности в густонаселенных городах страны. Хотя система здравоохранения Бразилии "еще справляется", но отделения интенсивной терапии уже практически переполнены. Также тяжелая ситуация с заболеванием наблюдается в Мексике.

Представитель ВОЗ особо подчеркнул, что "мы видим тенденцию к дальнейшему распространению заболевания, в частности в странах глобального Юга" (государствах, расположенных преимущественно в Южном полушарии, с низким уровнем ВВП на душу населения по ППС - прим. "Ленты.ру"). "У некоторых государств возникают проблемы с выходом из карантина", - добавил он.

По последним данным, США лидируют в мире по числу зафиксированных случаев заражения коронавирусом, в стране заболели более двух миллионов человек. В Бразилии, которая находится на втором месте, зарегистрировано 802 тысячи случаев, в Мексике - более 133 тысяч.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович опровергнула слова Райана о проблемах со статистикой по коронавирусу в стране и заявила, что у организации нет никаких претензий к данным по смертности от заболевания в РФ. По ее мнению, заявления Райана обусловлены тем, что он не статистик и не имеет опыта в области экспертизы.