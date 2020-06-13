В Техасе зафиксирована вспышка коронавируса

Власти штата Техас заявили, что число госпитализированных с коронавирусом пациентов достигло рекордных значений. В больницах региона оказались 2166 человек. Об этом, в пятницу, 12 июня, сообщает Texas Tribune, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В понедельник в медицинских учреждениях находились 1935 пациентов. Во вторник число госпитализированных достигло 2056 человек, а в среду их уже было 2153. В четверг в больницы поступили 2008 техасцев, однако в пятницу их число увеличилось до 2166", - говорится в сообщении.

Также в штате возросло число зафиксированных случаев COVID-19. В пятницу был достигнут рекордный показатель - 1724 человека. Всего в штате 83 680 инфицированных.

Напомним, с начала пандемии в США число инфицированных коронавирусом COVID-19 превысило 2 млн человек.