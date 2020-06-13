Торговые сети Пекина прекратили продажи лосося из-за коронавируса на рынке

Супермаркеты и универмаги китайской столицы прекратили продажи лосося после обнаружения следов заражения коронавирусом нового типа в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина "Синьфади". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в субботу местная газета "Бэйцзин жибао".

По ее данным, данная продукция уже снята с прилавков таких ведущих пекинских торговых сетей, как "Чаошифа" и "Умэй", а также иностранных универмагов, например, Carrefour.

"Ночью во всех магазинах нашей сети была проведена дезинфекция, мы уже начали обслуживать покупателей", - рассказал представитель "Чаошифа". По его словам, из-за инфекции, обнаруженной в лососе, в Пекине в ближайшее время могут быть нарушены регулярные поставки некоторых других продуктов, прежде всего овощей и мяса.

"Мы ведем интенсивные переговоры с поставщиками и одновременно создаем запасы продовольствия", - пояснил представитель. Он уточнил, что, даже если возникнет паника и потребители начнут массово скупать пищевую продукцию, дефицит на столичном рынке вряд ли возникнет.

В пятницу вечером власти Пекина закрыли несколько оптовых продуктовых рынков в связи с выявлением в городе двух заразившихся коронавирусной инфекцией людей, работавших в Главном исследовательском центре мясной продукции Китая. За последние несколько дней региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения зафиксировал в китайской столице семь случаев заражения - впервые за последние два месяца.

По статистике, за все время в городе был зарегистрирован 601 пациент с коронавирусом, из них 584 выздоровели, девять умерли. Официально в медицинских учреждениях Пекина нет ни одного заразившегося без симптомов и восемь заболевших.