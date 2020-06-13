Мэр Бостона урезал содержание полиции на $3 млн

Бюджет полиции американского города Бостон (штат Массачусетс) урезан на $3 млн в этом году и может быть сокращен на $12 млн в 2021 финансовом году (начинается 1 октября 2021 года). Об этом информировал в пятницу мэр Бостона Марти Уолш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я сегодня хотел бы поговорить о расизме и равенстве. Мы знаем о неравноправии в нашей стране не понаслышке и каждый день стараемся уничтожать его в Бостоне. Мы поддержим почин за счет начального перевода $3 млн, предназначенных для оплаты сверхурочной службы полицейских Бостона, на решение проблем со здоровьем населения, порожденных расизмом", - сообщил в своем Twitter мэр.

Он предложил также сократить бюджет органов правопорядка Бостона в следующем финансовом году "на 20% или $12 млн". Уолш считает, что эти средства лучше потратить на здоровье и благосостояние жителей города.

Призывы урезать финансирование полиции часто звучат во время протестов, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.