Памятники в Лондоне закрывают щитами

В впреддверии возможных демонстраций власти Лондона закрыли щитами памятник бывшему премьер-министру Соединенного Королевства Уинстону Черчиллю и кенотаф - памятник павшим солдатам, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс. На прошлых выходных именно эти монументы были исписаны граффити во время многотысячной акции протеста против расизма и полицейского произвола, связанной с кампанией "Жизни чёрных важны".

Глава британского кабинета министров Борис Джонсон осудил подобные действия: "Что произошло с этими демонстрациями? Незначительное меньшинство, или на самом деле, к сожалению, растущее меньшинство, захватило акции, и стало использовать в качестве предлога для нападения на полицию, насилия и нанесения ущерба общественному имуществу".

Организаторы от движения "Жизни чёрных важны" отменили запланированный на субботу марш в Лондоне. Однако мэр британской столицы Садик Хан опасается стихийных акций и столкновений между активистами в борьбе с расизмом и членами крайне правых групп:

"Мы стремимся избежать насилия, вандализма и беспорядков в любом проявлении. И именно поэтому я призываю всех, кто решительно поддерживает движение "Жизни чёрных важны", оставаться дома и искать другие способы, чтобы их голоса были услышаны".

Протесты в Великобритании начались после смерти в США афроамериканца Джорджа Флойда: при его задержании полицейские применили удушающий прием Мужчина скончался. Некоторые люди обратили свой гнев на памятники колониальным правителям и тем, кто имел отношение к работорговле.