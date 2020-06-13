Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 13 июня

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 13 июня превысило 7,63 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации проекта, в мире заражены 7 632 802 человека. Прирост числа заразившихся за сутки составил 118,3 тысячи. За весь период пандемии скончались 425 394 пациента, 3,61 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна - США (более 2 миллионов зараженных). На второй строчке находится Бразилия (828,8 тысячи человек), Россия (510,7 тысячи) оказалась на третьем месте. Индия (308,9 тысячи) поднялась на четвертую строчку, опередив Великобританию (294,4 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Испания, Италия, Перу, Франция и Германия.

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах - 114 669 человек. Самая большая смертность зафиксирована в десяти европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии: этот показатель превышает 10 процентов.