В Армении выявлено рекордное число случаев заражения COVID-19

В Армении выявлено рекордное число случаев заражения коронавирусной инфекцией - 723 за минувшие сутки. Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Ситуация с коронавирусной инфекцией в стране нехорошая. Вчера у нас был новый рекорд - 723 новых случая. Скончались шесть человек", - сказал Пашинян.

Таким образом общее число заболевших в Армении, по состоянию на 13 июня - 16 004.