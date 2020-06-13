https://news.day.az/world/1244128.html Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 851
Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 851
В Грузии выявлено еще 8 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном на фоне борьбы с коронавирусом.
Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 851.
Отметим, в Грузии 3026 человек находятся на карантине, 297 человек - на стационарном лечении. Вылечились 702 человека, скончались 13 человек.
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