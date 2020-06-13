В Грузии выявлено еще 8 случаев заражения коронавирусом (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается на специальном сайте правительства Грузии, созданном на фоне борьбы с коронавирусом.

Таким образом, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 851.

Отметим, в Грузии 3026 человек находятся на карантине, 297 человек - на стационарном лечении. Вылечились 702 человека, скончались 13 человек.