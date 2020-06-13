Кадры с места страшного взрыва в газохранилище в Казани

В Казани произошел взрыв и пожар на газораспределительной станции, один человек погиб, по крайней мере два человека получили ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, на месте происшествия работают 48 единиц техники, 138 человек и пожарный поезд, возгоранию присвоен четвертый ранг сложности.

Взрыв произошел в наземном резервуаре со сжиженным газом емкостью до 200 кубометров, всего на станции расположено 24 резервуара, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Сообщается об угрозе распространения огня на соседние емкости.

Пострадавшие госпитализированы, тело погибшего достали из-под завалов.