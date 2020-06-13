https://news.day.az/world/1244135.html Полиции запретили применять слезоточивый газ в Сиэтле

Полиции запретили применять слезоточивый газ в Сиэтле

В мире, 13 июня 2020 11:12 78
Полиции запретили применять слезоточивый газ в Сиэтле

В Сиэтле сотрудникам полиции запретили применять слезоточивый газ и другие химические раздражители во время массовых мирных протестов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Газета.ru, сообщает телеканал Fox News.

Соответствующее решение принял окружной судья Ричард Джонс.

В тексте постановления уточняется, что исключением может стать ситуация, когда попытки сдерживания угрозы с помощью альтернативных мер не принесли результат.

Также в документе говорится, что решение о применении слезоточивого газа и иных раздражителей в качестве "единственной разумной и доступной альтернативы" принимает начальник полиции.

Сроком действия постановления, которое было выпущено после поданного иска активистов движения Black Lives Matter на полицейских города, являются две недели.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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