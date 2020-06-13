https://news.day.az/world/1244167.html В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 8706 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8706 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Новые случаи выявлены в 84 российских регионах. Большинство из них в Москве и Московской области. Также за сутки зафиксировано 114 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 6829 человек.
С 11 по 12 июня в стране выявили 8987 зараженных коронавирусом в 85 регионах. Зарегистрировано 183 летальных исхода, полностью выздоровели 8220 человек.
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