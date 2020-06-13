https://news.day.az/world/1244187.html Пожар на подлодке во Франции тушили 14 часов
Пожар на подлодке во Франции тушили 14 часов
Во французском Тулоне спустя 14 часов потушили возгорание на атомной подводной лодке Perle. Об этом сообщила в субботу, 13 июня, министр обороны страны Флоранс Парли в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.
"Этой ночью пожар на борту подводной лодки Perle был потушен в 00:50, спустя более 14 часов борьбы. В ней участвовали 100 гражданских и военных пожарных, им оказывали помощь около 150 человек. Спасибо всем. Сегодня утром я отправляюсь в Тулон", - написала она.
Возгорание в носовой части подлодки произошел во время ремонтных работ накануне. Пострадавших в результате пожара нет.
В момент пожара на подлодке не было ядерного топлива.
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